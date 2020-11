Champions, si riparte. Gruppo A: Bayern in solitaria. L'Atletico vicino al pass per gli ottavi

vedi letture

Il Bayern Monaco ha rispettato le previsioni e vinto tutte le prime tre gare del Gruppo A. I bavaresi, campioni in carica, dopo il tennistico 2-6 in casa del Salisburgo ospiteranno questa sera gli austriaci all'Allianz Arena e l'occasione è di quelle ghiotte. Con un successo, infatti, gli uomini di Flick sarebbero matematicamente qualificati agli ottavi senza dover dipendere dal risultato di Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca. Il Salisburgo, fanalino di coda con 1 punto, si gioca le ultimissime chance di approdo alla fase a eliminazione, ma in caso di ko e di parallelo successo degli uomini di Simeone la matematica li condannerebbe. Discorso diverso per la Lokomotiv: un successo al Wanda Metropolitano li proietterebbe al secondo posto un gradino sopra i Colchoneros, va da sé che la gara delle 21 di Madrid sarà un importante ago della bilancia del girone. Anche perché, con un successo spagnolo (e contemporanea vittoria del Bayern), anche i Colchoneros arriverebbero ad un passo dalla qualificazione andando a +5 dai russi.

Bayern e Atletico se la giocano in casa - Dopo un'interminabile serie di successi, il Bayern Monaco arriva alla sfida col Salisburgo col pareggio contro il Werder Brema nell'ultima di Bundes. Piccolo e trascurabile incidente di percorso o campanello d'allarme per i bavaresi? La risposta arriverà già questa sera, contro un Salisburgo che comunque sta vivendo un momento di difficoltà: dopo il ko di inizio novembre con i tedeschi, è arrivato il pari col Rapid e il ko con lo Sturm Graz.

Chi sembra particolarmente in forma è invece l'Atletico Madrid: dopo il pari in Russia, i Colchoneros hanno asfaltato il Cadice e battuto il Barcellona. La Lokomotiv, invece, è tornata al successo con l'Arsenal Tula dopo 3 ko consecutivi in campionato.

Classifica

Bayern Monaco 9

Atletico Madrid 4

Lokomotiv Mosca 2

Salisburgo 1