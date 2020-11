Champions, si riparte. Gruppo E: Chelsea e Siviglia, è già match point ottavi

Doppia sfida alle 19 nel Gruppo E che può dare con ben due gare d'anticipo la qualificazione a Chelsea e Siviglia. Sia i londinesi che gli andalusi giocano in trasferta domani, rispettivamente in Russia col Krasnodar e in Francia col Rennes. Però la situazione, che vede le due capoliste a 7 punti e le inseguitrici a un solo punto, lascia pensare che almeno una possa strappare il pass anticipato.

Doppia chance Il Siviglia viene da un ottimo momento di forma, con tre vittorie nelle ultime tre gare, compreso il 3-2 pure in 10 contro il Krasnodar in casa. Nel weekend, il 4-2 al Celta. Dall'altra i russi sono caduti con lo Zenit dopo la Champions ma una volta fermatisi per la sosta nazionali, sono ripartiti con l'1-0 col Tambov in una stagione però complicata. Il Chelsea, invece, non perde di fatto dalla gara di EFL Cup contro il Tottenham, ai rigori, di fine settembre mentre è reduce da cinque vittorie consecutive compreso l'ultimo 2-0 a Newcastle. Il Rennes, invece, è in un momento durissimo: tre ko nelle ultime tre giocate, cinque nelle ultime sei con una sola faticosa vittoria per 2-1 col Brest.

Classifica

Chelsea 7

Siviglia 7

Krasnodar 1

Rennes 1