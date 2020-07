Che Roma troverà il Verona? Zaniolo: "Quella delle ultime due gare, black out già alle spalle"

Intervistato dal sito ufficiale della Roma, Nicolò Zaniolo ha parlato anche del prossimo appuntamento in campionato con l'Hellas Verona: "Che Roma troveranno i nostri avversari? Quella delle ultime due partite. Dopo un black out abbiamo ripreso una striscia positiva e ora con il Verona servirà lo stesso atteggiamento della sfida contro il Parma o contro il Brescia. Se giochiamo in quel modo possiamo vincere, senza dubbio", le sue dichiarazioni in vista della gara di mercoledì prossimo.