Chelsea-Arsenal, come al cinema: Torreira-Jorginho, registi made in Italy

Bertolucci, Fellini, Leone: ciak, si gira. I registi italiani hanno fatto il giro del mondo e conquistato gli appassionati di cinema anche fuori dai nostri confini. Dal grande schermo al calcio, vanno forte anche nel campionato inglese. E in finale di Europa League.

A modo loro, sia Jorginho che Torreira portano in alto la bandiera del cinema tricolore. Registi, made in Italy. L'italo-brasiliano difende anche i colori azzurri: Jorginho ha sempre giocato nel Bel Paese, dal 2007 col Verona, poi Sassuolo, Napoli e infine il trasferimento in Inghilterra, al Chelsea. Emblema del sarrismo e per questo criticato dai tifosi londinesi. Torreira in Italia è diventato grande: il Pescara lo ha portato a 18 anni, poi la Samp lo ha lanciato. Ora l'Arsenal, dove si è imposto come titolare indiscusso, in questo caso apprezzato.

Due stili diversi: di Jorginho apprezzi la capacità di essere sempre dove è necessario e utile che sia. La presenza in campo e il pensiero veloce, più che il lancio lungo. Caratteristica, quest'ultima, in cui si esalta proprio Torreira, cecchino anche su palla inattiva. È un po' come al cinema: chi fa il piano-sequenza e chi la ripresa a schiaffo. Ma porta in alto la bandiera tricolore, a modo suo.