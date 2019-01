© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultimissime su Gonzalo Higuain da Sky Sport. Gli ultimissimi dettagli dell'operazione tra Milan e Chelsea per l'attaccante argentino, infatti, sono stati risolti nella tarda serata. Higuain ha dunque il via libera per partire verso Londra già da questi minuti, servirà capire quale volo prenderà. Durante la giornata ci sono stati dei piccoli problemi di percorso fra i tre club, ma tutto è stato superato e concluso.