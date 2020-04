Chi rimane e chi è in bilico: la situazione del centrocampo della Lazio

vedi letture

L’attualità impone a tutti la massima attenzione alla salute, per continuare a combattere il Coronavirus e uscire il prima possibile dall’emergenza sanitaria. Ma questi giorni di attesa sono utili anche ai club per pianificare e progettare la nuova stagione, in attesa di capire se e come finirà questa ancora in corso. Per quanto concerne la Lazio, sarà un'estate molto intensa per il ds Tare, soprattutto alla luce della possibilità concreta di partecipare alla prossima Champions. Dopo aver analizzato la situazione della difesa, di seguito ecco quella relativa al reparto di centrocampo:

Manuel Lazzari (scadenza 2024) - Sarà confermato come titolare come quinto di destra;

Adam Marusic (scadenza 2022) - Motivato anche dalla concorrenza di Lazzari, ha finito la stagione in crescendo, tanto da attirare su di sé l'interesse del PSG. Ha lo stesso agente di Milinkovic, i rapporti sono ottimi e la società non vorrebbe privarsene. Ma non è un intoccabile;

Djavan Anderson (scadenza 2022) - In prestito o a titolo definitivo: andrà via;

Leiva (scadenza 2022) - Ha rinnovato lo scorso maggio ed è considerato un elemento imprescindibile nella Lazio, sia in campo che nello spogliatoio. La sua presenza, anche a livello di esperienza internazionale, sarà fondamentale per la crescita della squadra. Sabato ha subito un intervento di artroscopia al ginocchio, rientrerà per i primi di giugno;

Cataldi, Lulic e Parolo (scadenza 2020) - Insieme perché tutti hanno già firmato il prolungamento del contratto. Manca solo l’annuncio ufficiale: per Cataldi si tratta di un accordo fino al 2024, per gli altri un prolungamento annuale;

Milinkovic-Savic (scadenza 2024) - È il top player della Lazio, anche a livello contrattuale (3,5 milioni, insieme a Immobile). Ogni estate sembra sul punto di lasciare Roma, salvo poi rimanere. Inzaghi lo vorrebbe tenere, ma se dal mercato dovessero arrivare i famosi cento milioni richiesti da Lotito - prezzo che alla luce dell’esaltante stagione del serbo potrebbe aumentare - è possibile che possa partire;

Luis Alberto (scadenza 2022) - Come per il suo compagno a centrocampo, il discorso è simile. Nel progetto biancoceleste ricopre un ruolo centrale, determinante, tanto che la società è al lavoro per rinnovare il contratto. “È quello che vogliamo”, ha detto il suo agente nei giorni scorsi. Il mercato però è imprevedibile, dunque fronte di offerte irrinunciabili non è da considerare scontata la sua permanenza;

André Anderson (scadenza 2023) - La società lo considera una risorsa, un potenziale talento. Per questo, in ottica di una sua possibile crescita, l’ipotesi più probabile per il classe ’99 al momento è una cessione in prestito per trovare più continuità;

Jony (scadenza 2023) - Sebbene sia arrivato nel 2019, non ha convinto al 100% perché ha caratteristiche diverse dal classico quinto di centrocampo. Ruolo che ha iniziato a svolgere soltanto da quando ha conosciuto Inzaghi. Il suo futuro è ancora tutto un’incognita;

Lukaku (scadenza 2022) - Tanta ombra, poca luce. Jordan Lukaku non ha mai trovato continuità alla Lazio, alternando pochi momenti esaltanti a tanti, troppi, periodi in infermeria. Nelle ultime due stagioni ha collezionato soltanto 10 presenze (quest’anno 70 minuti complessivi), motivo per cui la società non ci punta per il futuro. Proverà a cederlo in estate.