Chi rimane e chi è in bilico: la situazione dell'attacco della Lazio

L’attualità impone a tutti la massima attenzione alla salute, per continuare a combattere il Coronavirus e uscire il prima possibile dall’emergenza sanitaria. Ma questi giorni di attesa sono utili anche ai club per pianificare e progettare la nuova stagione, in attesa di capire se e come finirà questa ancora in corso. Per quanto concerne la Lazio, sarà un'estate molto intensa per il ds Tare, soprattutto alla luce della possibilità concreta di partecipare alla prossima Champions. Dopo aver analizzato la situazione della difesa e del centrocampo, ecco quella relativa al reparto offensivo:

Immobile (scadenza 2023) - Lui e la Lazio sono sulla stessa lunghezza d’onda: nessuno pensa di separarsi dall’altro. Anzi, entrambi vogliono stringersi ancora di più, nonostante le voci di mercato si facciano più fitte. Così l'attaccante della Nazionale non solo rimarrà, ma lo farà anche firmando un rinnovo fino al 2025 con un ingaggio che dovrebbe superare i 4 milioni (ora prende 3,5 con i bonus);

Caicedo (scadenza 2022) - Inzaghi non vorrebbe privarsene, lo ha tenuto con sé già la scorsa estate, quando era sul punto di andare via. L’attaccante dell’Ecuador ha fatto una scelta di vita, rifiutando gli Emirati. A ottobre ha anche rinnovato, dunque lecito aspettarsi che rimanga almeno per un'altra stagione a Formello;

Correa (scadenza 2024) - Come Caicedo anche lui ha allungato il proprio accordo a ottobre 2019. Rimane centrale nel progetto, è la spalla titolare di Immobile. Ha però una clausola rescissoria da 80 milioni: sarebbe l'unico modo per strapparlo a Lotito;

Adekanye (scadenza 2023) - Sta vivendo un anno di ambientamento, lui, cresciuto nei settori giovanili più importanti d’Europa (PSV, Barcellona e Liverpool). Si è allenato sempre con la prima squadra, sotto gli occhi di mister Inzaghi, e ha dato un ottimo feedback a tutto l'ambiente. Ha giocato in sette occasioni con la maglia biancoceleste Adekanye, che contro la SPAL all'Olimpico ha anche segnato il suo primo gol tra i professionisti. Esterno dal baricentro basso, mancino, rapido e scattante: nessuno in rosa ha le sue caratteristiche. Potrebbe essere un jolly anche il prossimo anno, quando sicuramente al pacchetto offensivo si aggiungerà un altro centravanti;