Chi sono gli Under 20 più costosi? Zaniolo 3°. La top 50 con 4 italiani

© foto di Federico Gaetano

Nicolò Zaniolo è sul podio dei calciatori Under 20 col valore più alto presenti nei primi 5 top campionati europei. Il centrocampista della Roma, arrivato la scorsa estate dall'Inter nell'ambito dell'affare Nainggolan, è al terzo posto, alle spalle di Matteo Guendouzi dell'Arsenal e dell'inarrivabile Jadon Sancho del Borussia Dortmund: l'esterno offensivo inglese, che ha da poco compiuto 19 anni, ha già un valore superiore ai 150 milioni di euro, quello di Zaniolo si attesta sui 67 milioni di euro.

Donnarumma e Kluivert nella top dieci - Tra i dieci Under 20 più cari ci sono anche due calciatori che militano in Serie A: il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma e l'attaccante della Roma Justin Kluivert. Ventesimo posto per Moise Kean, che ha per il CIES ha lo stesso valore di Callum Hudson-Odoi del Chelsea: 20.3 milioni di euro.

Ci sono Bastoni e Pellegri - Nella top 50 presenti anche altri due italiani: il difensore Alessandro Bastoni, attualmente al Parma ma di proprietà dell'Inter. E Pietro Pellegri, che chiude la classifica insieme a un altro calciatore del Monaco: Sofiane Diop.

Fiorentina protagonista - Ci sono inoltre due calciatori della Fiorentina: il primo è il portiere Alban Lafont, che occupa la sedicesima posizione. Il secondo è Hamed Traoré, centrocampista attualmente all'Empoli che raggiungerà il gruppo di Montella a partire dalla prossima estate.