Chi vivrà, vedrà. Alla fine è passata la linea Nedved

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Chi vivrà, vedrà". Prima della gara contro la Roma, il vice-presidente della Juventus Pavel Nedved s'era così espresso sul futuro di Max Allegri. Poche parole ma dense di significato, anche perché il dirigente bianconero nell'intervista aveva di fatto smentito la linea Allegri, che parlava di rosa da rivoluzionare. "E' difficile - disse Nedved - migliorare questa Juventus".

Nedved e Allegri agli antipodi, avevamo titolato la mattina dopo Roma-Juventus. Il riferimento era proprio alla diversità di vedute: Nedved per settimane è stato il principale sponsor di un cambio di guida tecnica. Agnelli per settimane ha tentennato, anche perché le principali alternative - da Guardiola a Pochettino - sono in questo momento irraggiungibili. Ma alla fine ha ceduto alla linea Nedved: dopo cinque stagioni, Massimiliano Allegri saluta la Juventus.