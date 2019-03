© foto di Insidefoto/Image Sport

500 gare in bianconero per Giorgio Chiellini, arrivate proprio nella gara contro l'Atletico Madrid. Il capitano della Juventus ne ha parlato ai canali ufficiali del club: "Un traguardo importante, poterlo festeggiare con una vittoria del genere per continuare la nostra avventura in Champions credo sia stata la ciliegina sulla torta. Vogliamo fare qualcosa di speciale e continuare a vivere le emozioni che ci ha regalato la 500^ partita e la vittoria sull'Atletico".