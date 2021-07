Chiellini: "Limitare il Belgio a Lukaku è offensivo per i suoi straordinari compagni"

vedi letture

A -1 dalla sfida contro il Belgio di Romelu Lukaku e di Kevin de Bruyne, parla in conferenza stampa da Monaco di Baviera il capitano azzurro Giorgio Chiellini. "Da parte di tutti noi c'è grande rispetto per Lukaku, per la sua straordinaria stagione all'Inter. Limitare il Belgio a Lukaku è offensivo per i suoi compagni, sono davvero tutti dei grandissimi giocatori. La prepareremo come abbiamo sempre fatto. Dormiremo bene entrambi stanotte, sia io che Romelu".