Chiesa e Szczesny trascinano la Juve: 1-0 sulla Dinamo al 45’. Bonucci rischia il rigore

Tutto bene per la Juventus, in vantaggio per 1-0 sulla Dinamo Kiev al termine del primo tempo. Decide, per ora, il gol di Federico Chiesa, il primo sia in bianconero che in Champions League per l’ex Fiorentina, bravo a staccare di testa, con la gentile partecipazione sul cross del portiere ucraino, su cross di Alex Sandro dalla traversa.

Buona Juve, traversa di CR7 e che rischio per Bonucci. Il tè caldo, per gli uomini di Andrea Pirlo, è meritato per quasi tutta la prima frazione di gioco. Il gol di vantaggio è uno, ma sarebbero potuti essere anche due. L’occasione più ghiotta è la traversa colpita da Cristiano Ronaldo, liberato al tiro dal ritrovato brasiliano numero 12. Da segnalare, però, il calo di attenzione nel finale: Leonardo Bonucci rischia il rigore abbracciando Verbic nella propria area. Poi De Ligt buca l’intervento su traversone di Kedziora e ancora il capitano non collabora: decisivo Szczesny per chiudere la porta a Tsygankov da due passi. Finale tutto ucraino, un po’ a sorpresa, ma all’intervallo la Vecchia Signora mette il muso avanti agli avversari.