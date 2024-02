Chiesa e un rinnovo con la Juventus che dipende dalle sue condizioni. Il punto

La Juventus deve ritrovare il miglior Federico Chiesa per provare l'assalto allo Scudetto. Il contratto dell'ex Fiorentina tra l'altro scade nel giugno 2025 e i dirigenti bianconeri hanno già iniziato a incontrare Fali Ramadani, suo agente, nei mesi scorsi, ovvero quando il classe '97 dava garanzie di continuità. La Vecchia Signora non vuole perderlo a zero, però deve e vuole capire anche le richieste dell'attaccante.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, attualmente il calciatore guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione e la sua richiesta per il nuovo accordo è di circa 7, cifra che viene considerata fuori portata dalla società. L'entourage invece sostiene che debba essere considerato ai livelli top del gruppo, ovvero quelli di Vlahovic, il cui ingaggio però risale a tempi in cui la politica del club era differente.

In sintesi la Juventus non è contraria al riconoscere a Chiesa uno status da grande, ma vuole che prima dimostri di stare bene fisicamente, anche perché la prossima stagione, salvo sorprese, ci sarà anche la Champions League. Il 26enne vuole rassicurare anche Luciano Spalletti in vista dell'Europeo di giugno, dato che il commissario tecnico lo considera imprescindibile e unico, ma per portarlo con sé in Germania avrà bisogno di vederlo impiegato con continuità.