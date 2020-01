Chiesa gol, la Fiorentina va: 1-0 al 45', Napoli deludente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo tempo divertente tra Napoli e Fiorentina. I viola partono bene, andando al tiro più volte nei primi venti minuti, tra Milenkovic e Castrovilli, mentre Dragowski mette la mano su Milik. L'arbitro non concede un rigore - pur andando a rivedere l'azione con il Var - ma poi Chiesa trova l'1-0 dopo un bell'inserimento di Benassi. Il gol non sveglia gli azzurri che, pur pericolosi con una scorribanda di ZIelinski, rischiano di affondare sul colpo di testa del solito Chiesa (bella parata di Ospina) e poi sul 2-0 trovato da Cutrone, ma in offside.

Poi il Napoli cresce, avendo un'occasione mastodontica per Callejon che, di testa e a tu per tu con Dragowski, non centra lo specchio della porta. Poi Benassi rischia di arrivare al raddoppio, ma Ospina è ancora una volta bravo. Fine primo tempo, 1-0 Fiorentina.