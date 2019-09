Chiesa si riprende la Fiorentina e fissa due obiettivi ambiziosi

© foto di Federico De Luca 2019

Federico Chiesa si è ripreso la Fiorentina. Non c'entra solo il gol segnato (e assegnato) al Franchi e l'esultanza col sorriso rivolta ai propri tifosi, ma anche a un atteggiamento che finalmente lo rivede pienamente integrato con un progetto che non lo aveva mai considerato fuori.

L'estate è alle spalle - Il numero 25 viola è il gioiello che Commisso non ha voluto cedere per niente al mondo. E' il giovane trascinatore che mezza Europa si porterebbe volentieri a casa ma che Firenze può godersi finalmente senza patemi. I mesi scorsi sono stati difficili per il giovane figlio d'arte, passato a un potenziale accordo con la Juventus, a una rivoluzione societaria fino a un nuovo inizio che, anche per qualche acciacco fisico, stentava a decollare.

Che coppia - In Ribery ha trovato uno zio pronto a dispensare consigli, come se non bastassero quelli di un grande campione del passato come il padre. L'ex Bayern lo coccola in campo e fuori. Gli parla di continuo e cerca di farlo crescere anche nella professionalità oltre che nella tecnica. Una spalla che gli invidia mezzo mondo e che Montella ha deciso di schierargli a pochi metri anziché a distanza di fascia.

Obiettivi ambiziosi - Adesso che la maledizione è stata rotta, con il tecnico viola che ieri ha ribadito anche in conferenza l'importanza del suo gol e della vittoria di squadra, Chiesa può finalmente lasciarsi andare a caccia di due obiettivi stagionali: il primo è quello relativo ai gol da segnare. Tutti gli ripetono spesso che deve essere più determinante anche in questo senso, l'asticella è fissata nella doppia cifra. Il secondo è in chiave azzurra: il suo posto per l'Europeo non è in dubbio, ma lui ci vuole arrivare da potenziale trascinatore per Mancini. Un ruolo che passa dal rendimento nel club, per la fortuna dei fiorentini e dell'inamovibile Commisso.