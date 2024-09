Boban: "Juve, perché hai ceduto Chiesa? Era l'unico fuoriclasse. Koopmeiners non lo è"

"Giuntoli ha detto che questa estate la Juventus ha acquistato giocatori dai 18 ai 26 anni. Tutto giusto, ma Chiesa aveva 26 anni, è stata una decisione molto importante mandarlo via perché a tratti era l'unico a fare la differenza". Parole e pensieri di Fabio Capello, allenatore presente negli studi di 'Sky' che s'è detto poco convinto sulla decisione della società bianconera di cedere Federico Chiesa al Liverpool nell'ultima finestra di calciomercato.

"Sono d'accordo col mister - ha aggiunto Zvonimir Boban -. Io non so cosa sia successo, ma non lo lasci andare se non ci sono altre ragioni... Era l'unico fuoriclasse che avevano. Quello della Juventus è stato un ottimo mercato: è stato speso tanto per Koopmeiners che è un ottimo giocatore ma non è un fuoriclasse. Ci sono tanti ottimi giocatori ma non c'è un fuoriclasse, se vogliono fare un ulteriore salto di qualità devono puntare a questi giocatori. Yildiz? In questo momento se devo scegliere faccio giocare Chiesa, non ha ancora la sua concretezza".

JUVENTUS-PSV EINDHOVEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-2-3-1) - Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Adzic, K.Thuram, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cabal, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.

PSV Eindhoven (4-3-3) - Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, de Jong, Tillman. A disposizione: Schiks, Smolenaars, Lang, Pepi, Mauro Junior, Driouech, Babadi, Land, Bresser, Saibari, Nagalo. Allenatore: Peter Bosz.

Il programma completo della prima giornata

Martedì 17 settembre

18.45 Juventus - PSV Eindhoven

18.45 Young Boys - Aston Villa

21 Bayern Monaco - Dinamo Zagabria

21 Milan - Liverpool

21 Real Madrid - Stoccarda

21 Sporting CP - Lilla

Mercoledì 18 settembre

18.45 Bologna - Shakhtar

18.45 Sparta Praga - Salisburgo

21 Celtic - Slovan Bratislava

21 Bruges - Borussia Dortmund

21 Manchester City - Inter

21 PSG - Girona