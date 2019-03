Chievo-Cagliari, le formazioni ufficiali: Maran lancia Thereau titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di Carlo ripropone il tandem Meggiorini-Stepinski in attacco, con Assane Dioussé preferito a Rigoni a centrocampo. Capitolo modulo: molto dipenderà dalla posizione di Giaccherini, che potrebbe agire da esterno in un centrocampo in linea o da trequartista alle spalle delle due punte.

Privo di Pavoletti squalificato, Maran lancia Cyril Thereau dal primo minuto, supportato da Barella e Joao Pedro in attacco. Solo panchina per il rientrante Birsa.

Ecco le formazioni ufficiali di Chievo-Cagliari.

Chievo Verona (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Barba, Jaroszynski; Leris, Diuosse, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. Allenatore: Domenico Di Carlo.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, L. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Faragò; Barella; Joao Pedro, Thereau. Allenatore: Rolando Maran.