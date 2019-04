Chievo, Di Carlo: "Ora inizia una nuova pagina da scrivere insieme"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo, allenatore del Chievo Verona, ha parlato a Chievo TV al termine della sconfitta contro il Napoli: "Speravamo che arrivasse il più tardi possibile. Dispiace per il presidente e i tifosi, ma anche per chi ci ha messo sacrificio e sudore. Non dobbiamo però abbassare la guardia per quanto riguarda il valore del club. Da domani ci sarà una nuova pagina da scrivere. In questo ultimo mese e mezzo ci hanno messo in difficoltà tutti, soprattutto per quanto riguarda le conduzioni di gara. Contro il Napoli potevamo fare meglio, però hanno giocato con tutti i titolari ed era difficile provare a fare punti".