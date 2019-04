Chievo, la Serie B a un passo. Napoli avanti 1-0 dopo 45 minuti

© foto di www.imagephotoagency.it

ChievoVerona a un passo dalla matematica retrocessione in Serie B. Dopo 45 minuti, la squadra di Domenico Di Carlo è sotto 1-0 contro il Napoli. A decidere fin qui la partita il gol realizzato dopo un quarto d'ora da Kalidou Koulibaly, una rete che sta condannando i clivensi. Nella ripresa, Meggiorini e compagni sono chiamati a ribaltare il risultato se vogliono rimandare il verdetto almeno di un turno.

Ancelotti cambia - La novità più importante è relativa allo schieramento scelto da Ancelotti, che per la sfida contro il fanalino di coda ha optato per un undici ultra-offensivo con Insigne, Milik e Mertens tutti in campo dal primo minuto. Un 3-4-3 più che un 4-4-2 con Ghoulam sulla linea dei centrocampisti e Insigne a fraseggiare con gli altri due attaccanti.

La partita, fino a questo momento, è sembrata senza storia. Il Napoli ha controllato una frazione giocata su ritmi blandi e ha amministrato il vantaggio conquistato dopo 15 minuti grazie al primo gol in questa Serie A di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, su corner calciato da Mertens, ha anticipato Andreolli e ha battuto un incolpevole Sorrentino.

Il Chievo non c'è - La squadra di Di Domenico Di Carlo è sembrata rassegnata al suo destino. Non è bastata la conferma di Vignato alle spalle del due punte per dare vivacità a una squadra che fin qui non ha mai creato grattacapi dalle parti di Ospina, spettatore non pagante della prima frazione.