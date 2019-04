© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, sono quattro i giocatori che il Chievo potrebbe cedere per fare cassa in vista del prossimo campionato di Serie B. Bani e Depaoli tra i difensori. Kiyine che continua a piacere al Napoli anche se l'affondo non è ancora arrivato. Infine Stepinski che piace molto alla SPAL ma anche al Parma, che ci aveva già provato a gennaio.