© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ezequiel Schelotto, esterno del Chievo, ha parlato ai microfoni di Roma TV: "Sono contento di tornare al calcio italiano, mancavo da 4 anni. Vengo qui a dare la mia esperienza, sono contento di trovare ex compagni, magari l'ambiente è difficile ma c'è entusiasmo e voglia di dare il massimo. Che partita sarà? Abbiamo migliorato tanto sul fatto tecnico-tattico, non abbiamo avuto i risultati che volevamo ma veniamo con una mentalità forte. La Roma ha grandi giocatori, ma faremo il massimo per portare a casa i tre punti".