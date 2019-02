© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le dichiarazioni di Ezequiel Matias Schelotto, esterno del Chievo, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma. "Io sono venuto qua con molta determinazione, sono dieci giorni che mi alleno con la squadra ed ho tanta voglia. Purtroppo sono entrato a partita in corso, ho cercato di dare la mia esperienza e mi è mancata la Serie A. Belle emozioni, ho ritrovato Giaccherini con il quale abbiamo vinto tanto con il Cesena. Cerco di stare sempre con i piedi per terra, mi piace lottare fino alla fine e cerco sempre di fare le cose semplice. Non è facile però nel calcio non si sa mai. Quando sono andato in Portogallo ho cominciato a giocare terzino, mi da più libertà e ripartire negli spazi. Mi piace questo ruolo e cercherò di farlo il più possibile".