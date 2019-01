ChievoVerona, torna Ezequiel Schelotto: in giornata le visite mediche

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In arrivo un rinforzo per il Chievo Verona. Dopo quasi quattro anni - riporta Sky Sport - Ezequiel Schelotto torna in Italia, nell'ultima squadra in cui l'esterno aveva giocato. Reduce dalle esperienze allo Sporting e al Brighton, in giornata sosterrà le viste mediche col club veronese che già da alcuni giorni stava vagliando la fattibilità della trattativa.