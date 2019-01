TMW - Chievo, l’Apoel su Djordjevic. Idea Trotta, il punto sul mercato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chievo a lavoro sul mercato. Ci sono stati dei contatti per Dell’Orco del Sassuolo, ma la richiesta dei neroverdi è parsa esagerata al club gialloblù che così si guarda intorno. L’Empoli continua il pressing per Bani, tuttavia la cessione sembra complicata perché il Chievo chiede cinque milioni di euro. Domani arriverà D’Amico in prestito dall’Inter, mentre l’Apoel Nicosia di Tramezzani ha chiesto Djordjevic. Se uscisse Djordjevic o Pucciarelli che piace al Lecce e al Cosenza, ai gialloblù potrebbe interessare Trotta. Obi piace in Turchia. Mentre nelle scorse ore è stato proposto Schelotto e il Chievo che intanto pensa ad Antei e studia i profili di Laribi e Mastinu e Ricci dello Spezia, valuta...