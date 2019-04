ChievoVerona, Vignato titolare anche contro il Parma. A giugno il futuro

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giocherà titolare per la quarta volta in fila: Emanuel Vignato, dopo le partenze nell’undici contro Bologna, Napoli e Lazio, sarà in campo anche contro il Parma. Davanti a lui, facile la coppia Meggiorini-Stepinski, con Pellissier da tenere d’occhio dopo il rientro all’Olimpico. Matematicamente retrocesso da due settimane, il Chievo sta testando Vignato per il domani, sia che resti a Veronello in B — c’è un contratto fino al 2020 — sia che diventi oggetto di mercato, con Juve e Inter a seguirlo da tempo (pare che l’Inter a gennaio avesse chiesto d’inserirlo nell’operazione, poi tramontata, per il portiere Brazao). Papà veronese e mamma brasiliana, tutta la trafila nel Chievo fin dai Pulcini, Vignato aveva esordito in A il 20 maggio 2017, contro la Roma a 16 anni, evidenzia ogg il Corriere di Verona.