vedi letture

Chong come Pogba? Non proprio. Identikit del calciatore olandese in trattativa con l'Inter

Ha un contratto col Manchester United in scadenza a giugno e a parametro zero, dopo l'avventura tra le fila dei red devils, potrebbe approdare in Serie A. Il parallelismo tra Paul Pogba e Tahith Chong praticamente finiscono qui.

Classe '99, il calciatore di nazionalità olandese è nato nel Mar dei Caraibi, a Willemstad, città di circa 100mila abitanti e anche la più grande di Curaçao, colonia dei Paesi Bassi.

La carriera - A 10 anni è approdato in Europa ed è entrato nel settore giovanile del Feyenoord. Per sei anni, è cresciuto e s'è messo in evidenza nel settore giovanile del club di Rotterdam attirando l'attenzione del Manchester United, che l'ha portato in Inghilterra a 16 anni. Entra nella squadra Under 18, supera un infortunio al legamento crociato e grazie a un ottimo finale di stagione 2017/18 tra le fila dello United Under 23 si 'guadagna' la chiamata per partecipare alla tournée negli States nell'estate successiva. Nelle amichevoli contro Club America, Liverpool e Bayern Monaco entra a gara in corso e lo stesso farà qualche mese dopo, il 23 ottobre contro la Juventus in Champions League. Successivamente, anche il debutto in Premier League e in FA Cup per un giocatore che adesso fa stabilmente la spola tra Prima Squadra e Under 23.

Caratteristiche tecniche - Mancino puro, Chong preferisce partire dalla destra per poi accentrarsi e riesce ad abbinare un interessante scatto nel breve a una buona tecnica in velocità. Specialista anche sui calci piazzati, ha un buon cambio di passo nonostante una stazza fisica non minuta e che quindi (in teoria) s'addice poco al ruolo di ala.

Nome: Tahith Chong

Data di nascita: 4 dicembre 1999

Nazionalità: Olandese

Ruolo: Esterno d'attacco

Squadra: Manchester United

Assomiglia a: Memphis Depay