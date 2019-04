Ciofani regala altri 3 punti ai suoi. Fiorentina-Frosinone termina 0-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fondamentale successo da parte del Frosinone sul campo della Fiorentina. 0-1 il risultato finale maturato grazie alla rete all'84esimo di Daniel Ciofani. Un risultato che, nonostante una classifica che resta complicatissima, permette agli uomini di Baroni di sperare ancora nel sogno salvezza.

BOTTA E RISPOSTA - Avvio scoppiettante con un'occasione per parte nei primi 3 minuti di gioco. La prima è per il Frosinone e porta la firma di Salamon, ma il suo colpo di testa è deviato in angolo da Lafont. Sul ribaltamento di fronte, contropiede viola guidato da Veretout, rifinito da Benassi e concluso da Mirallas. Ma Sportiello si distende e sventa la minaccia.

LA FIORENTINA PUNTA SUI CROSS - Dopo una fase di studio, la Fiorentina prende in mano le redini del gioco e prova a far male con il gioco sulle fasce e i cross, sia da destra che da sinistra. Al 15' e al 24' ci prova Milenkovic, prima di testa e poi in acrobazia, ma Sportiello gestisce senza problemi. Nel mezzo una conclusione da fuori di Valzania.

SI VEDE CHIESA - Al minuto 31 ecco il primo squillo di Federico Chiesa, bravo a tagliare l'area e colpire di testa su cross di Biraghi. Ma il suo tentativo finisce fuori di poco. Al 37' è il turno di Benassi, autore di una bella girata di testa su assist ancora di Biraghi, ma anche in questo caso la mira non è delle migliori. L'ultima occasione del primo tempo è del Frosinone, con Beghetto, ma Lafont para senza problemi il suo tiro strozzato di destro.

BARONI CAMBIA - Il Frosinone ha problemi nel creare gioco e mister Baroni cambia subito a inizio ripresa, buttando dentro Maiello per Sammarco. Ma la prima conclusione è ancora della Fiorentina, ancora con Benassi che di testa manda fuori di poco. Una manciata di secondi dopo, è il 50', Chiesa prova a mettersi in proprio, salta un paio di avversari e mette in mezzo. Ma i compagni di squadra non assecondano la giocata.

PIOLI SPINGE, IL FROSINONE CRESCE - Prima del 60' Pioli butta dentro Dabo e Simeone e passa al 4-2-3-1. Una mossa con finalità offensive, ma il Frosinone occupa meglio il campo e prende coraggio. Al 60' bella palla di Beghetto in mezzo, Biraghi copre. Al 69' l'occasione fino a quel momento più clamorosa capita sulla testa di Goldaniga, perso dentro l'area da Dabo. Ma il suo colpo di testa finisce fuori dallo specchio della porta di Lafont. Il Frosinone, anche grazie all'ingresso di Ciofani, inizia a crederci davvero e alza il baricentro. Al 75', dopo un'azione lavorata, si inserisce in area Paganini che impatta di testa ma anche in questo caso la mira è difettosa.

PALO CHIESA, GOL CIOFANI - La partita vive di momenti. All'81esimo si vede Chiesa con una bella azione personale, tiro dal limite e palo colpito alla sinistra di Sportiello. Il Frosinone però ci crede e all'84esimo trova il vantaggio col solito Daniel Ciofani. Il centravanti ciociaro riceve al limite da Pinamonti, controlla e calcia senza pensare trovando l'angolino basso sul secondo palo della porta difesa da Lafont. La squadra di Baroni a quel punto si chiude a riccio e resiste agli assalti, comunque piuttosto sterili, della squadra viola. E dopo un recupero corposo di 6 minuti la partita termina sullo 0-1.