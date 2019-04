Le pagelle del Frosinone - Ciofani cambia la gara. Salamon un muro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sportiello 6 - A inizio partita risponde presente su tiro di Mirallas. Per il resto controlla senza grossi problemi gli attacchi viola, mai realmente pericolosi.

Goldaniga 6 - Ci mette grinta e fisico, sempre e comunque. E una buona dose di carattere. Nel primo tempo controlla bene Muriel, nella ripresa veste i panni da battaglia e non sbaglia.

Salamon 7 - A inizio partita rischia tantissimo perdendo palla sul pressing di Muriel. Ma per il resto si rende protagonista di una grande partita fatta di attenzione, concentrazione e scelte giuste nei momenti cruciali. Non si vergogna si spazzare quando le cose si fanno complicate.

Capuano 6 - Buona prova come del resto tutto il pacchetto arretrato ciociaro. Nel primo tempo sbaglia qualcosina, nella ripresa non fa quasi mai avvicinare gli attaccanti viola a Sportiello.

Paganini 6,5 - Solca la fascia destra avanti e indietro senza sosta. Non sempre con precisione, ma la sua energia aiuta in entrambe le fasi di gioco.

Sammarco 6 - Schierato titolare da Baroni, prova a fare regia puntando soprattutto sull'esperienza. Nei primi 45' il Frosinone regge bene gli affondi viola e il merito è anche suo. Non al meglio, esce all'intervallo. (dal 46esimo Maiello 6 - Ci prova subito con un tiro da fuori senza grosse ambizioni. La squadra però, con lui in campo, gira meglio).

Valzania 6 - Corre a tutto campo e ci mette dentro una buona dose di fisicità. Tanti duelli rusticani in mezzo al campo, mette in mostra un po' meno qualità rispetto all'ultima sfida ma il suo apporto resta comunque importante. (dall'80esimo Zampano sv).

Chibsah 6 - Corsa e dinamismo per dare equilibrio alla squadra. Soprattutto nel secondo tempo, quando Baroni alza il baricentro e sbilancia la squadra verso l'attacco.

Beghetto 6,5 - Dalla sua parte arrivano tanti palloni in area per gli attaccanti, spesso non sfruttati. Il suo apporto alla manovra offensiva è costante e sempre di buona qualità.

Pinamonti 6,5 - Nel primo tempo mette buona qualità al servizio della squadra, scendendo spesso a centrocampo per conquistarsi palloni giocabili. Nella ripresa si vede poco, ma ha il grande merito di lavorare al meglio il pallone per Ciofani che poi viene trasformato in gol.

Trotta 5 - La squadra col suo gioco non lo aiuta, ma si vede decisamente troppo poco in fase offensiva. Prova a dare una mano in difesa, ma è dentro l'area avversaria che ci si aspetterebbe di notare la sua presenza. (dal 68esimo Ciofani 7 - Entra ed il Frosinone cambia faccia. La sua fisicità aiuta a tenere alto il baricentro. Poi a 5' dalla fine segna la rete vittoria che permette agli uomini di Baroni di sperare ancora).