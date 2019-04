Le pagelle della Fiorentina - Muriel stanco. Male centrocampo e attacco

© foto di Federico Gaetano

Lafont 6 - Sul gol di Ciofani non può nulla. Per il resto controlla senza grossi problemi le rare sortite offensive del Frosinone.

Laurini 6 - Corre tanto e lavora abbastanza bene in entrambe le fasi. Nel primo tempo si fa vedere spesso anche al cross, in fase difensiva sbaglia poco.

Pezzella 5,5 - Sul gol di Ciofani potrebbe forse far meglio, magari anticipando la giocata o leggendo meglio le intenzioni del centravanti di Baroni.

Milenkovic 6 - Nel primo tempo è il più pericoloso dei viola con 2-3 conclusioni che potevano meritare maggior fortuna. Esente da colpe sul gol di Ciofani.

Biraghi 6 - Buona prova in entrambe le fasi di gioco. Nel primo tempo si fa vedere con almeno 10 cross, 2-3 dei quali potevano essere sfruttati meglio dai compagni. Anche in fase di copertura concede poco e sbroglia un paio di situazioni complicate.

Benassi 6 - Solito lavoro di servizio per la squadra. A inizio gara lancia un buon contropiede non sfruttato da Mirallas, a metà primo tempo si fa vedere con una bella girata di testa alta di poco. (dal 58esimo Dabo 5 - Il francese entra in campo e di fatto il Frosinone guadagna metri e convinzione. Non che la colpa sia solo sua, ma la fisicità in certe gare non basta).

Veretout 5 - Un netto passo indietro rispetto alle ultime sfide. Non trova mai né i tempi, né gli spazi giusti. Nella ripresa sparisce come del resto tutta la squadra di Pioli.

Gerson 5,5 - Un passo indietro rispetto alla buona gara giocata contro la Roma. Il brasiliano si perde nella fisicità del centrocampo ciociaro e non riesce quasi mai a fare la giocata decisiva. (dal 58esimo Simeone 5,5 - Nel primo tempo alla Fiorentina manca un uomo da area di rigore che possa trasformare in gol i tanti cross effettuati. E col suo ingresso la storia non cambia).

Mirallas 5 - Schierato titolare al posto di Simeone, si vede pochissimo durante tutti i 90 minuti. Dovrebbe portare imprevedibilità e profondità alla manovra gigliata, ma non lascia tracce sulla gara.

Muriel 5 - Il colombiano sembra decisamente stanco dopo le gare con la Nazionale e i tre impegni in una settimana con la Fiorentina. Nel primo tempo ci prova con i soliti tocchi di qualità, nella ripresa sparisce dal campo. (dal 79esimo Vlahovic sv).

Chiesa 6 - Il primo squillo degno di nota arriva al 31esimo. Meglio nella ripresa, quando con i suoi strappi mette spesso in difficoltà il Frosinone. Prima della rete ciociara colpisce un palo dal limite dell'area.