City su Koulibaly, dall'Inghilterra: i citizens non sono interessati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Manchester City non è interessato a Kalidou Koulibaly. Dall'Inghilterra sono sicuri, i citizens non hanno nessuna intenzione di acquistare il difensore senegalese del Napoli. Secondo quanto riportato dal Manchester Evenening News il prezzo del cartellino è troppo alto e dunque la dirigenza punterà tutto su Harry Maguire, che ha un costo più accessibile. Le prossime ore saranno decisive per poter tentare l'assalto al difensore del Leicester, pronto a sostituire Vincent Kompany.