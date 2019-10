Clausola pro-Juve nel contratto di Matuidi: sul rinnovo può decidere club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Siamo positivi sui rinnovi di Cuadrado e Matuidi". Così Fabio Paratici, ds della Juventus, ieri ad Amatrice. Una positività che si può tradurre in decisione diretta, almeno per quanto riguarda Blaise Matuidi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, nel contratto del centrocampista francese sarebbe prevista una clausola pro Juve: il club bianconero può infatti decidere unilateralmente di rinnovare l'accordo in essere per un'altra stagione. Scadenza a febbraio: i bianconeri hanno tutto il tempo per valutare il da farsi, ma Paratici sembra già avere le idee abbastanza chiare.