Collovati: "Se l'Atalanta batte la Juve a Torino può diventare la favorita per lo Scudetto"

vedi letture

"Devo dire che i numeri dell'Atalanta sono impietosi per le altre squadre". Ospite ieri sera di Novantesimo Minuto su RaiDue, Fulvio Collovati analizza la rincorsa al vertice dei nerazzurri: "Io se fossi nella Juventus non mi preoccuperei solo della prossima partita. E poi se l'Atalanta riuscirà a mantenere questa condizione anche in Champions sarà una variabile impazzita: sta bene, ha i ricambi. Muriel ha fatto 17 gol, De Roon è entrato nel secondo tempo. È una squadra temibile, secondo me se dovesse vincere a Torino potrebbe essere anche favorita per lo scudetto".