Colombia, Zapata: "Abbiamo fatto un'ottima partita, sono felice per Muriel e per la squadra"

Dopo il match vinto 3-0 contro il Venezuela, l'attaccante colombiano dell'Atalanta Duvan Zapata ha commentato: "Il mister insisteva che una buona squadra deve difendere bene. Per attaccare bene dobbiamo difendere bene. Penso che questa fosse la chiave. La squadra ha cercato di difendere bene con tutti i suoi reparti e poi abbiamo potuto colpire creando occasioni da gol. Abbiamo fatto un'ottima partita. Sapevamo di avere un avversario forte in attacco. Ma dal primo minuto abbiamo imposto il nostro gioco e alla fine siamo riusciti a vincere. Con Muriel ho già avuto modo di giocare insieme. Sono felice per lui e per tutti i miei compagni di squadra. Oltre a fare gol, abbiamo giocato tutti alla grande per vincere".