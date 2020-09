Colombo si toglie dal mercato: "Voglio restare al Milan, che emozione il gol a San Siro"

Sta vivendo un sogno Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante del Milan ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Bodo Glimt: "Era una grande occasione per me per dimostrare tutto il lavoro che ho fatto per arrivare fino a qua. Volevo giocare per la squadra perchè ci voleva una prestazione collettiva per passare il turno. Era molto difficile, ora però recuperiamo perchè domenica c'è il Crotone".

Il gol in Europa a San Siro?

"E' un'emozione unica. Ho sempre lavorato per questo. C'è tanto anche da fare, non ho fatto niente. Sono contento per il gol e per il passaggio del turno ma domani si torna a lavorare",

Hai personalità.

"Avere la personalità non significa avere la testa sulle spalle. Ci vuole sempre equilibrio con la giusta personalità. Per stare fra i grandi ci vuole".

Ti senti parte del Milan e vuoi restare al Milan?

"Assolutamente sì. Sono al Milan da piccolo, ho sempre lavorato per questo. Ci voglio restare a lungo".

Pioli ti ha tolto dal mercato?

"Anche io mi ero tolto già prima. Voglio restare qua".