Come cambia la Juventus con Morata? Tre alternative, dal 3-4-1-2 al 4-4-2

Alvaro Morata cambia le scelte della Juventus di Andea Pirlo. La Gazzetta dello Sport analizza le tre possibili variante che il tecnico bianconero avrà a disposizione con l'innesto del centravanti spagnolo. Il 3-4-1-2 è l'ipotesi "stellare": Dybala alle spalle di Cristiano Ronaldo e Morata, con Kulusevski e Ramsey come ulteriori alternative di qualità. Nel 4-3-3, la rosea immagina Kulusevski e Ronaldo larghi ai fianchi di Morata o Dybala come centravanti. E poi il 4-4-2, con Dybala-Ronaldo a formare la coppia offensiva, con Morata come primo cambio per uno dei due attaccanti.