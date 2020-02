Protagonista del mercato in questo mese di gennaio, l'Hellas Verona ha operato soprattutto in uscita assicurandosi però di chiudere la stagione con i calciatori che hanno fatto la differenza nella prima parte di stagione. Sono stati venduti Amir Rrahmani (Napoli) e Sofyan Amrabat (Fiorentina), ma entrambi andranno via solo in estate.

A centrocampo è arrivato Eysseric, che però sarà solo una alternativa. E Dimarco nelle ultime ore: quest'ultimo, avrà il compito di alternarsi a Lazovic. L'unico acquisto definito per cambiare fin da subito l'undici titolare è Fabio Borini, calciatore prelevato dal Milan a sei mesi dalla scadenza del contratto con i rossoneri.

L'Hellas Verona prima del mercato di gennaio

Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine.

L'Hellas Verona dopo il mercato di gennaio

Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic (DIMARCO); Pessina, BORINI; Di Carmine.