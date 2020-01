Come si cambia per non morire: Liverani saluta il 4-3-1-2 e incarta l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambiare per sopravvivere. Il Lecce di oggi pomeriggio torna a casa con un punto e qualche certezza in più: c'è vita oltre il 4-3-1-2. Un modulo utilizzato sempre e comunque da Fabio Liverani da quando siede sulla panchina dei salentini. E a ragione, aggiungiamo, perché se questo ti porta in due anni dalla Serie C al massimo campionato vuol dire che funziona e bisogna andare avanti così.

La Serie A è altra cosa, lo hanno capito a Lecce in questa stagione. A maggior ragione nelle partite casalinghe: mai una vittoria, anche il pareggio spesso è un miraggio. Dopo 87 partite è arrivato il cambio: via il trequartista (per ora), niente linea a 4 e spazio alla difesa a 5. Meno spettacolo, più sostanza. Una mossa che ha sorpreso Conte che non è riuscito a trovare le contromisure e che ha trovato nei suoi interpreti un'applicazione perfetta, come se giocassero da tempo così. Perché per salvarsi bisogna essere anche brutti e sporchi e oggi in una sfida calendario alla mano sfavorevole è stato tenuto il Brescia a distanza. Resta da fare solo una cosa: iniziare a vincere al "Via dal Mare".