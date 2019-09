Come si trasforma un club in un brand globale? Agnelli: "Su più livelli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cosi trasforma un club in un brand globale? Andrea Agnelli, presidente della Juventus, parla così durante il convegno "Financial Fair Play, does it matter?", organizzato dell'Università Bocconi di Milano: "Le possibilità dipendono dal mercato locale, dal livello dei broadcaster che in alcuni Paesi è ridicolo. Serve un lavoro collettivo per essere vendibili e appetibili al mercato mondiale. Il solo modo che abbiamo è crescere su più livelli. Se sei un brand globale, avrai anche un audience globale. Occorre reinvestire dalle plusvalenze su altri aspetti societari, migliorare l’immagine, renderla omogenea di modo che superi agevolmente le barriere continentali".

Clicca qui per rileggere il suo intervento integrale!