© foto di Federico De Luca

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, parla dell'incontro tra Enrico Chiesa, padre di Federico, e la società dall'Hotel Excelsior, sua residenza durate le visite a Firenze: "Non ho assistito all'incontro con il babbo di Federico Chiesa, adesso devo andare a lavorare. Un giorno di questi parlerò pure con Enrico, non l'ho mai incontrato. Federico sa quanto è importante per noi, sa che da parte nostra, specialmente da parte mia, non c'è mai stata una critica però siamo una squadra e la squadra deve giocare insieme, perché è importante per la città e per i tifosi".