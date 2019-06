© foto di Giacomo Morini

Il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai microfoni di Sky direttamente da New York: "Quotare la Fiorentina in borsa? Di norma qualcuno va in borsa quando ha bisogno di soldi, non è il nostro problema. Con Vincenzo ci siamo abbracciati e gli ho detto una cosa: nel 1962 ho lasciato la Calabria per venire in America. Il viaggio è stato lungo, avevo molta fame e quando sono arrivato sono andato in un ristorante e ho mangiato le miglior linguine con le vongole della mia vita. Ho detto questo perché a Vincenzo ho detto di sfamare i fiorentini e la città di Firenze Batistuta? Ancora non è stato deciso niente, se succederà qualcosa ve lo dirò. Chiesa? Non ho parlato ancora con nessuno. Obiettivi? Le cose si fanno un passo alla volta. Avete visto come abbiamo fatto le cose in fretta per Pradè e Montella, fra un mese o fra un anno ne riparliamo".