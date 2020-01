Commisso: "Mai la Fiorentina a Torino. Ma il Franchi ora è una porcheria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Faccio una promessa: non porterà mai la Fiorentina a giocare a Torino". Con questa premessa, il patron della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato della situazione dello stadio Artemio Franchi: "Dobbiamo investire sulle strutture, e ricavare di più anche dalle partite. Se guardate la zona circostante lo stadio all'Allianz Stadium e alle altre grandi squadre, intorno allo stadio c'è la possibilità di creare strutture commerciali. E queste si possono fare in tanti modi, ma si arriva a vendere più magliette con Ronaldo. L'intenzione di fare lo stadio c'è dal primo giorno, e noi continuiamo a seguirla. Vorremmo farlo qui a Firenze, ma le cose devono essere giuste. Non voglio spenderci troppi anni, non voglio spenderci più di quanto è giusto, e voglio il controllo. Lo stadio, oggi, è una porcheria com'è mantenuto. Joe Barone quando venne mi chiamò e mi disse che non si poteva giocare in quello stadio. Non accetto poi di sentire che vengo qua in vacanza...".