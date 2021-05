Commisso: "Prima della partita ho detto a Milenkovic che questa sarebbe stata la sua sera"

Rocco Commisso, presidente viola, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria sulla Lazio: "Siamo più vicini alla salvezza, voglio ringraziare i ragazzi come sempre. Anche la difesa, che è stata molto criticata: prima della gara ho detto a Milenkovic che era la sua sera e ha fatto un'ottima partita".



Si è visto un bello spirito in campo, vero?

"Sì, la squadra era unita. I ragazzi volevano tutti giocare, a punto che Iachini ha fatto solo 2-3 sostituzioni se non sbaglio".

Gli avversari si sono arrabbiati nel finale...

"Quando quelli della Lazio hanno vinto tre partite contro di me negli ultimi due anni erano tutti contenti, ora perdono e non ci stanno. Ma ogni tanto si vince e ogni tanto si perde".

La difesa è tornata a non subire gol.

"Sì, era da tempo che non succedeva. I ragazzi sono molto contenti, hanno cantato happy birthday a Iachini. Ma sanno che non è finita, mercoledì ci vediamo a Cagliari".