vedi letture

Commisso: "Senza stadio i tifosi si stancheranno di me. O io prima ancora"

Nel nuovo progetto Fiorentina targato Rocco Commisso il tema nuovo stadio è centrale. Il presidente viola attraverso le colonne del quotidiano La Repubblica ha parlato delle prospettive di un club viola senza un nuovo impianto a disposizione: "Senza stadio non possiamo crescere e senza essere competitivi i tifosi si stancheranno anche di me. Ma può darsi che io mi stanchi prima. Se penso già ad andarmene? No, voglio fare qualcosa di grande per la città. Ho comprato la Fiorentina per restituire all'Italia un po' di quello che l'Italia ha dato a me".