Commisso sul taglio degli stipendi: "Per i giocatori sarebbe un piccolo sacrificio"

vedi letture

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato del taglio degli stipendi nel corso di "Tutti Convocati" su Radio 24: "C'è una grande flessione che cambierà il mondo e dunque anche il calcio. Quello che la Lega ha proposto, è giusto. Prendo l'esempio della Juventus con i giocatori che hanno deciso di tagliare oltre 90 milioni di euro di ingaggi. Questo è importante perché i giocatori sono il più grande costo delle aziende, e se i giocatori non fanno la propria parte, si rovinano con le loro mani. Devono pensare anche al futuro e non solo al presente visto che i soldi li prendono comunque. Ognuno deve fare la propria parte, noi abbiamo fatto la nostra parte perdendo decine di milioni di dollari in questi mesi. Quello che chiediamo ai giocatori è un minimo sforzo, sono il costo più alto per i nostri club. Il 60-70% dei ricavi vanno ai giocatori. Per me il loro sarebbe un piccolo sacrificio. Per come la vedo io, per tutto il sistema calcio, serve un sacrificio. Se non lo possono fare loro, che succede in Serie B, C o D? Loro non prendono mica questi soldi... Facciamo la nostra parte per salvare il futuro del nostro calcio".