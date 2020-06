Comunicato FIGC, confermate le date del mercato: quello estivo durerà 34 giorni

Lungo comunicato della FIGC (clicca qui per l'integrale) in merito ai termini e alle disposizioni regolamentari per ciò che riguarda i tesseramenti in vista della stagione 2020/21.

La FIGC ha confermato le date del mercato, ecco il testo integrale

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

- da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Per le cessioni di contratto all’estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

