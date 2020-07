Comunicato Siviglia: un elemento della prima squadra positivo al Covid-19. Salterà la Roma

Continuano ad allargarsi a macchia d'olio le positività nel mondo del calcio spagnolo al Covid-19. L'ultimo club ad esserne coinvolto è il Siviglia, rivale della Roma in Europa League il prossimo 6 agosto. Il club andaluso, con una nota diramata attraverso i propri canali, ha dato notizia che un elemento della prima squadra è stato trovato positivo al Coronavirus. La persona in questione è asintomatica, in buona salute ed è in isolamento domiciliare.

"Sevilla FC - si legge ancora nel comunicato - ha immediatamente informato tutte le autorità sportive e sanitarie competenti di questa circostanza, isolato la persona infetta, sospeso temporaneamente l'allenamento della squadra come misura preventiva e svolto attività di disinfezione presso le strutture, seguendo rigorosamente i protocolli stabiliti per queste situazioni".