Consigli-Sepe, la solitudine dei numeri 1. Al Mapei la decidono i guantoni

Sassuolo-Parma 0-0

La solitudine dei numeri uno. Andrea Consigli e Luigi Sepe oggi pomeriggio sono stati senza alcun dubbio coloro che più hanno deciso la sfida giocata al Mapei tra Sassuolo e Parma (0-0). L'uno provvidenziale nel neutralizzare il rigore del possibile 0-1 dinanzi a Ceravolo nel finale di primo tempo (secondo rigore parato in questa stagione, ventesimo in carriera), l'altro tempestivo sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Peluso e sul tiro a botta sicura di Berardi nonostante qualche precedente sbavatura (vedi il gol annullato a Matri dopo appena tre minuti di gioco). Mai chiamato in causa ed efficace nell'unico tiro in porta crociato il primo; abbandonato a tratti dai propri compagni ma comunque capace di tenere vive le speranze il secondo.

Consigli e Sepe, quattro anni di differenza (sono rispettivamente un classe '87 e un classe '91) escono così dal campo tra gli applausi - meritatissimi - e con la consapevolezza di aver portato un contributo fondamentale alla loro squadra nel raggiungimento di un punto. Due certezze del calcio nostrano: uno nelle vesti di bandiera del Sassuolo dal 2014, l'altro in prestito per una stagione dal Napoli con ottimi risultati e risposte finalmente convincenti da titolare. Niente attaccanti, niente numeri 10, almeno per una volta. Nello 0-0 del Mapei la palma dei migliori in campo va a chi si vede poco, ma è sempre presente.