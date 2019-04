Le pagelle del Parma - Sepe salva, Ceravolo spreca l'unica occasione

Sassuolo-Parma 0-0

© foto di Federico Gaetano

Sepe 6,5 - Brutto pasticcio in apertura, quando un suo errore in uscita porta al gol - poi annullato dal VAR per fuorigioco - di Matri, ma le due parate in apertura di secondo tempo mantengono a galla i suoi e contribuiscono in modo decisivo al pareggio finale.

Gazzola 5,5 - Soffre molto le invenzioni di Boga sulla sua fascia e anche in fase offensiva si fa vedere assai poco. Non può bastare.

Iacoponi 6,5 - Prova importante al centro della difesa. Annulla Matri e sventa più di una situazione pericolosa in area, rispondendo colpo su colpo alle offensive neroverdi e blindando la retroguardia del Parma fino alla fine.

Gagliolo 6 - Così come il compagno di reparto, l'altro centrale crociato sfodera una partita di grande sostanza. Il Sassuolo avrà infatti le sue colpe, ma se il gol non arriva è merito anche delle chiusure gialloblù e delle parate di Sepe. Da rivedere, in ogni caso, sulle palle inattive.

Dimarco 5,5 - Bloccato a sinistra per controllare Berardi, torna a mostrare il vero Dimarco solamente dopo l'ingresso di Bastoni e il conseguente cambio di modulo.

Kucka 6 - Si sta adattando sempre meglio al nuovo ruolo, gioca una gara di sacrificio e prova a trascinare i suoi nel momento di maggiore di difficoltà vissuto nel primo tempo. Cala però nella ripresa.

Rigoni 5,5 - Il Sassuolo domina in lungo e in largo, riuscendo a superare costantemente la linea di centrocampo del Parma. In difficoltà come tanti suoi compagni, esce infortunato per una botta alla tempia rimediata nel primo tempo (Dal 55' Sprocati 6 - Porta maggiore dinamismo in mediana, coi ducali che riescono finalmente a mettere la testa nella metà campo avversaria in almeno un paio di occasioni)

Scozzarella 5,5 - Non è sufficiente neanche la sua prestazione. Poche idee e pochi spunti, pressing troppo leggero sugli avversari in fase di non possesso.

Barillà 6,5 - Avvia un contropiede fulminante e conquista lui stesso il calcio di rigore del possibile 0-1 in chiusura di primo tempo. Tra i migliori del Parma, senza alcun dubbio, e spesso (oggi sicuramente) anche l'ultimo a mollare.

Siligardi 5,5 - Si vede poco, pochissimo, in un primo tempo in cui il Parma abbassa troppo il proprio baricentro e non riesce mai a far salire la squadra attraverso i movimenti dei suoi due attaccanti (Dal 46' Gervinho 6 - Il suo ingresso permette di creare qualche apprensione in più alla difesa del Sassuolo, in contropiede e in velocità, ma stavolta neanche l'ex Roma riesce a incidere sul risultato dell'incontro).

Ceravolo 4,5 - Perde nettamente il duello con Demiral, è piuttosto evidente quando il difensore turco gli sradica dai piedi il pallone nel primo tempo tra gli applausi del Mapei. Poi, al primo vero tiro in porta dei ducali, fallisce il calcio di rigore che avrebbe cambiato la partita. Il peggiore in campo (Dal 78' Bastoni s.v.).