Conte: "Club chiaro, fatto mercato con quanto incassato. Eriksen? Faccio solo il bene dell'Inter"

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui tratta molti temi, dalle ambizioni del club al mercato dell'ultima sessione estiva. Quest'anno l'Inter è più o meno forte dell'anno scorso? Il tecnico nerazzurro risponde così: "Numericamente siamo più strutturati. Come funzionalità di calciatori possiamo migliorare".

Il mercato l’ha soddisfatta?

"Gli allenatori non sono mai del tutto soddisfatti, non lo sa? Non ne troverà mai uno, si fidi... Ognuno di noi ha qualche situazione da sistemare, qualche ruolo che voleva coprire diversamente, qualche uomo da adattare. E’ stato un mercato difficile per tutti. Sia nel comprare sia nel vendere. La società era stata chiara: si fa mercato con quello che si incassa. Il mio compito è di lavorare e rendere migliore la rosa che mi viene messa a disposizione".

Eriksen vorrebbe giocare di più.

"Tutte le scelte che faccio sono sempre e solo per il bene dell’Inter non per quello del singolo giocatore".

Una sola curiosità su Vidal: è un po' indietro finora...

"Vidal è un grande giocatore, in campo sa sempre cosa fare. Avrebbe bisogno di due settimane di allenamenti full immersion, ma si gioca continuamente e quindi dovrà prendere la forma migliore giocando. Però Arturo non si discute".