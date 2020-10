Conte e i pochi cambi disponibili: "Siamo 13-14 effettivi. Posso solo elogiare i miei ragazzi"

Durante la conferenza stampa post pareggio col Borussia Moenchengladbach, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato delle difficoltà incontrate nel cambiare il match dalla panchina a causa dei tanti assenti (Hakimi, Young, Gagliardini, Skriniar, Radu e Sensi, ndr): "Abbiamo giocato a ritmi importanti, contro una tedesca che di solito è molto intensa e rapida. Avessi potuto intervenire al 65' sulla partita, avremmo rialzato il calo di intensità che c'era stato. I ragazzi però bisogna elogiarli perché stanno fronteggiando situazioni che con il calcio hanno poco a che fare e lo fanno senza accampare alibi. Come si arriva a Genova? Questa non è la situazione ideale che un allenatore vorrebbe. Ci sono defezioni che a livello sportivo non hanno niente a che vedere. Siamo in 13-14 effettivi e, anche se giocheranno sempre gli stessi ogni 3 giorni e pagheremo dal punto di vista delle energie e dal punto di vista fisico, al tempo stesso affronteremo la situazione a testa alta. Per questo sono orgoglioso di questi ragazzi che fanno fronte a difficoltà. Sono orgoglioso di allenare questo gruppo di calciatori".